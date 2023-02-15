金門廢棄物清理公司深夜大火 廠房付之一炬幸無人傷

警消趕抵現場時該棟建築物已全面燃燒，且緊鄰住宅區，情況相當危急。(圖／金門縣消防局提供)

在警消奮力搶救下，歷時約50分鐘將火勢撲滅，燃燒面積約250平方公尺，幸無人員傷亡。(圖／金門縣消防局提供)

金門地區昨(14)日深夜發生一起火警意外，一間位於金湖鎮東村的廢棄物清理公司廠房失火，火勢猛烈。消防局獲報後出動車組人員趕抵現場時已全面燃燒，警消立即佈署多條水線進行搶救，現場總計燃燒面積初估約250平方公尺，所幸未造成人員傷亡，相關火災原因及財物損失正由消防局火災調查科持續鑑定。

金門縣消防局指出，14日晚間11時36分接獲民眾報案，指稱位於金湖鎮東村發生住宅火警案件，第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計有各式消防、救護車10輛及職、義消約人33名前往救災。車組人員抵達後，發現為1廢棄物清理公司廠房失火，目視該棟建築物已全面燃燒，且緊鄰住宅區，情況相當危急。

現場指揮官環視火災現場後，立即派員於該棟建物第一面、第三面、第四面分別佈署3條水線，同時進行3方包夾，搶救過程針對第一面、第四面以圓盤切割器進行開口破壞，以加速撲滅火勢。現場在警消及楊忠典等多位義消協助搶救下，歷時約50分鐘將火勢撲滅，整起案件並未造成任何人命傷亡。過程並由消防人員即時移除瓦斯桶2桶，餘緊鄰建築物汽車3輛及摩托車3台於消防人員引導下由民眾第一時間進行遷移，所幸未釀成更大災害。

消防局第二大隊長陳國瑋呼籲，民眾使用火源時務必人離火熄，使用電器切勿超過負載，相關電器應依照電器使用規則進行使用，以避免類似案件再次發生。同時也特別叮嚀各式勤務應持續強化勤前整備作為，以遂行瞬息萬變勤務樣態。