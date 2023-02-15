巴菲特賣台積電ADR股票，減持幅度超過8成，台股今（15日）以15497.67點開出，隨後下跌超過180點，台積電下殺20元，觸及525元。

巴菲特旗下投資公司波克夏周二公告去年第四季持股明細，重砍台積電5176萬股、減持幅度高達86%，持股比例剩不到0.3%，在此利空影響下，台積電ADR盤後股價重挫逾4%。

即使波克夏減持台積電，但德銀、高盛及橋水基金知名華爾街大咖都增持台積電ADR，其中德銀買進0.19%，是當季加碼最多的個股，橋水基金則增持約3萬股、14%的台積電股票。

美股四大指數周三漲跌不一，道瓊下跌156.66點（或0.46%）至34089.27點，那斯達克指數小漲68.36點（或0.57%）至11960.15點，標普500指數挫低1.16點（或0.03%）至4136.13點，費城半導體漲64.31點（或2.10%）至3121.63點。