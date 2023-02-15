土耳其及敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，我國先後派遣2梯搜救隊，共計130人、5犬遠赴土國馳援，台灣搜救隊12日結束搜救任務從重災區撤離返台，同時也捐出所攜帶約4噸的搜救裝備器材贈予土耳其AKUT搜救隊。搜救隊在伊斯坦堡機場搭機前，整個機場大廳響起掌聲，只見當地民眾及機場工作人員自發性替台灣隊鼓掌致謝，場面相當動人，而搜救隊成員預計今（15）日下午抵達國門。

台灣搜救隊返國！130人5犬抵伊斯坦堡機場，土國民眾掌聲響徹大廳。(消防署提供)

土耳其與敘利亞6日發生強震，死傷慘重，台灣搜救隊分別於6日、7日派遣2梯搜救人員前往災區馳援，第一梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第二梯次則派出90名搜救人員、2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

由於土耳其災區已全面進入開挖階段，經台灣搜救隊指揮官考量，決定撤離重災區返台，目前台灣隊已於12日晚間10時30分抵達土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場，後續分成2班次飛機撤離。

而當台灣搜救隊抵達土耳其伊斯坦堡機場，當地民眾自發性為台灣隊熱烈鼓掌致謝，甚至有許多土國網友紛紛寫下「Teşekkürler Tayvan」（感謝台灣），表達對來自台灣救難英雄的感激之意。

台灣搜救隊於撤離前，也捐出所攜帶約4噸的搜救裝備器材，贈予AKUT贈予土耳其AKUT搜救隊，包括救援類、後勤類、醫療類3大類裝備物資，以協助土國災區的救援工作。搜救隊也預計搭乘今（15）日台灣時間凌晨3時30分的長榮BR80班機返回台灣。

台灣搜救隊返國！130人5犬抵伊斯坦堡機場，土國民眾掌聲響徹大廳。(消防署提供)

台灣搜救隊返國！130人5犬抵伊斯坦堡機場，土國民眾掌聲響徹大廳。(消防署提供)

台灣搜救隊返國！130人5犬抵伊斯坦堡機場，土國民眾掌聲響徹大廳。(消防署提供)