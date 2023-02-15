一名男子2021年5月至8月間，趁女友的7歲兒子因新冠肺炎在家線上上課時，多次綑綁男童後虐打，還用白板筆及掃把握把插入其肛門懲罰，期間母親還協助男友用繩子綑綁後，在一旁滑手機置之不理，造成男童全身體無完膚、右腳骨折、直腸潰瘍，高分院法官依加重強制性交等罪判男子9年徒刑。

根據判決書，受害男童母親的男友，於110年5月間，學校因新冠肺炎停課，男童在家進行線上課程之際，多次持膠帶、繩子綑綁男童，再持衣架、鐵製扳手、掃把、徒手，以腳部踢踹、踩踏毆打，造成男童頭臉部、身體軀幹及四肢受傷。甚至惡劣的以手指彈弄男童生殖器。

110年8月某日晚間，男子拿繩子綑綁男童，但男童雙腳不斷踢踹掙扎，男子於是指示男童母親拿繩子及協助按住雙腳，再由男子持繩子綑綁手腳並以膠帶纏繞後綁在門閂上毆打。

最令人髮指的是，男子還以白板筆及掃把握把處，強行插入男童之肛門凌虐，男童因此大哭，鄰居聽聞後主動報警，警方到場處理，驚見男童身上多處瘀傷、右眼有明顯瘀青，且全身赤裸，立刻並將他送往醫院急救，這時才發現他體無完膚。

警方事後立刻逮捕涉嫌施暴的男子，男子坦承對男童有綑綁及施暴，但辯稱只是要男童用屁股夾住白板筆，但比不斷掉下，他才戳男童屁股，另一次掃把戳屁股是因為男童做錯事要處罰。

男童母親則裝傻狡辯，她因懷有身孕，不得已被男友長期控制，案發時眼見男友情緒失控，她逼不得已才配合幫忙拿繩子，還不斷請求法官輕判。

最令人不忍的是，男童向法官表示，叔叔插的筆如果掉下就會被打，為了避免被罵，他還趁男子和母親睡覺時，自己將白板筆插回去。被叔叔毆打時，媽媽幫忙綁完繩子就在旁邊滑手機不理會，所以他也不想求救。

法官審理後認定，男子涉犯加重強制性交罪，判9年徒刑，另男童母親看到男友施虐，還協助進行綑綁，造成男童身心嚴重傷害，因此遭判6個月徒刑，予以緩刑3年，可上訴。