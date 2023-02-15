57歲昔TVB當家花旦曾華倩2002年和富商林肇基結束6年婚姻，但她最廣為人知的緋聞是和影帝梁朝偉的一段情，昨(14日)逢西洋情人節，曾華倩在「小紅書」曬出與梁朝偉舊照，表示：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就......真心替他高興！」引來網友驚訝說：「還挺敢發的」，另有人表示曾華倩的個性本來就比較直爽大方，過去被問會不會看《色戒》回答更猛。

曾華倩早年因在無綫藝員訓練班和梁朝偉相識相戀，交往6年，期間兩度複合，1988年正式分手，之後曾華倩和陳庭威、馬國明等人傳緋聞，最後她情定美髮業富商林肇基，育有一子，2002年婚姻畫下句點，兒子交由她扶養，近年林浩賢因游泳長才，曾加入香港游泳代表隊。

曾華倩情人節曬和梁朝偉合影。（圖／翻攝自君君的旅行日記微博）

去年曾華倩在微博發文，曬出自拍近照，表示因為疫情影響，讓她宅在家裡的時間更多，但仍對演藝工作有興趣，對大陸製作單位喊話：「我也想試試看我的能力，在還有少少姿色，勇字當頭，衝呀～嘻嘻」，呼籲有興趣的電視台可以跟她合作，而照片中可見她美貌依舊、皮膚光滑，可見凍齡有方。

昨曾華倩大方曬出和梁朝偉合影，對於舊愛毫不避諱，而其他網友表示，多年前曾華倩被問到會不會去看《色戒》，她就說當然會，「他有什麼我沒見過，看膩了」，又問聽說梁朝偉是請替身上陣，她回應：「這樣的話我要驗證一下」，又直指她心目中的梁朝偉是很敬業的演員，應該不會用替身，幾個月後更大方表示已經買了該電影的光碟，引來網友回應：「她本來就很敢說啊」、「多年後她還和劉嘉玲一起上節目」、「哈哈哈沒想到她是這樣的性格」、「啊？這個猛」。