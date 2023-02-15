美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）14日坦言F-16戰機「第1發沒射中」美加邊境休倫湖上空的不明物體。

美國F-16戰機傳出射了2發AIM-9X響尾蛇飛彈後，才擊中美加邊境休倫湖上空的「八角形」飛行物，對此美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）昨（14）日直率坦言「第1發沒射中」，造價超過1200萬台幣的飛彈最終「無害降落」休倫湖中。

華府12日宣布，F-16戰機「成功」擊落在美國與加拿大邊境休倫湖上空的不明飛行物，不過美媒隔日引述消息人士指出，礙於不明高空物體積太小，F-16戰機一共擊發2發AIM-9X響尾蛇飛彈（Sidewinder）才擊中，此則消息引發美國民眾憂慮，擔心未爆彈會否落到自家後院。

綜合「財經內幕」（Business Insider）網站、《滾石》（Rolling Stone）雜誌報導，美國參謀首長聯席會議主席密利昨日被問道F-16是否射歪時，直率坦言「第1發沒射中」，「關於在休倫湖上空的第4個（不明物體），第1發沒射中，第2發擊中。」

他說美軍最重要的任務是保護美國人民，強調美軍評估了行動風險，包括殘骸可能落入的區域，「這枚飛彈最終無害地降落休倫湖中，我們全程追蹤。」

「我們非常、非常謹慎地確定這些射擊是安全的，而這也是總統的指示：把它擊落，但也要確定將附帶損害降至最低，保護美國人民的安全。」

福斯新聞（Fox News）報導，1枚響尾蛇飛彈要價超過40萬美元（約新台幣1211萬元）。

白宮14日坦言，近期美軍戰機射下的3枚不明飛行物為商用或善意目標的物體。

另外美聯社報導，關於美軍F-22、F-16戰機10、11、12日接連射下的3枚高空飛行物體，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨日表示，尚未取回這3枚不明物的殘骸，但他坦言，目前政府研判這些可能「只是商用或善意目標的氣球」。

「我們目前沒有看到任何跡象顯示是中華人民共和國間諜氣球計畫的一部分」，這些物體也不太可能被用來「針對美國進行情蒐」。

柯比表示，目前沒有任何國家或公司宣稱擁有這些物體，看起來也不像屬於美國政府。

綜觀來看，美國政府一連三日發射4枚響尾蛇飛彈射擊高空不明物，光是飛彈，就花費約5000萬台幣。