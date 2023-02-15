日常生活中，物品會發霉，但人體器官組織也會發霉。醫師表示，一名年約40歲女子因原本胃食道逆流就醫，但服用胃食道逆流藥物一段時間仍未見效，後經過胃鏡檢查，發現食道黏膜上分布白色斑點，切片檢查證實為食道黴菌感染。醫師提醒，這是因女子長期熬夜、飲食不均導致免疫力低下而感染。

肝膽腸胃科醫師詹宜學在其臉書粉專上表示，有一位約40歲女性的病人，有胸口灼熱、胃食道逆流等症狀，之前就醫後仍未改善，他因此替她安排胃鏡檢查，竟發現食道黏膜上分布白色斑點，乍看之下，以為是食物的殘渣停留在食道上，切片檢查確認是食道黴菌感染。

詹宜學表示，女子會出現食道黴菌感染的原因為，女子長時間工作疲勞、熬夜、飲食不均衡而造成免疫力低下，也因壓力太大導致免疫力降低，前陣子女子還得了帶狀皰疹。

他表示，絕大多數有食道黴菌感染的人無任何症狀，少數會出現類似胃食道逆流的症狀，例如吞嚥困難、喉嚨異物感、胸口疼痛或灼熱等症狀，若不及時治療，會有菌血症、食道潰瘍、食道穿孔、死亡的風險。由於症狀與胃食道逆流相似，所以必須經由胃鏡檢查合併病理切片，才能診斷出黴菌感染。

詹宜學表示，食道黴菌感染大多發生於免疫力低下的人，例如接受化療的癌症患者、糖尿病控制不良、酗酒、長期服用免疫抑制劑、年長者、有慢性疾病患者或愛滋病患者。因此，民眾平常就要保養身體、適量運動、充分休息、均衡飲食，培養強健的免疫力，才能預防疾病發生。