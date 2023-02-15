農曆新年剛過完，2023年也來到了第2個月，想開運、轉運還有機會！命理老師湯鎮瑋就提供「催旺金桃花風水術」，教大家如何居家布局「桃花位」，在兔年桃花、姻緣朵朵開。他也提醒，今年是「雙春年」，絕對不能懶惰，否則可能壞了20年的運勢。

湯鎮瑋老師在臉書發文指出，2023癸卯兔年是一個「大桃花年」，擁有滿滿人脈與姻緣的能量。想要在今年擺脫單身、找到好姻緣或增強貴人運人，記得把握桃花吉星降臨眷顧的機會，讓大家在兔年桃花姻緣朵朵開。

他在《命運好好玩》節目中教大家DIY擺陣，首先找到一個粉紅色的貝殼或是貝殼容器，在裡面放個蘋果樣式的粉晶，再找些白水晶碎石放入，最後加上8顆珍珠。做好擺陣後，可放置床頭旁，或擺放在今年桃花位「西南方」，啟動兔年桃花運磁場。

湯鎮瑋提醒，2023年很重要，因為是「雙春年」、閏二月，大家更要積極開拓桃花、事業運及財運，「絕對不能懶惰，一懶惰可能壞了你接下來10年的運，甚至是20年！」