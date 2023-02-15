近日不少民眾出國旅遊，一名女網友分享和朋友出國的慘痛經驗，7個人一起去日本旅遊，她全程像導遊一樣，排行程、找交通路線、點餐和溝通都是她來處理，朋友們都當「伸手牌」的巨嬰，讓她越想越不爽，最後直接擺爛，引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文說，隔了3年再次出國，安排去日本旅遊，結果發現朋友們超級廢，每個人都只會丟圖說「這個好像很好吃」、「這個聽說是必去」，講完以後通通丟給原PO來安排。最慘的是，到了當地以後，由於只有她會講日語，所以朋友們竟把交通、溝通和點餐等大小事都丟給她來處理。

女網友表示，整團總共7個人，全程竟然只有她會查路線，其他6個人就只會在旁邊乾等，有朋友中途想去一間網紅店，竟不拿出手機查，直接轉頭問她店在哪裡，但她既不是當地人，也不會通靈，讓她崩潰直呼「你搜一下在哪一帶吧？」朋友才拿出手機找店名。最扯的是，中間有分開的行程，朋友三不五時就打過來問一些手機就查得到的資訊，要不就是透過電話請她和店員溝通，真的很傻眼。

女網友指出，上述這些都已經很鳥，但讓她最不能接受的是朋友睡過頭後要求更改行程，然後再意思性的請她喝咖啡，到後面她受不了直接擺爛，所有的事情都以我不知道、我不確定、隨便你來回應，「巨嬰們剩下的行程你們自求多福」。

貼文引起網友討論，「根據我自身經驗，出國自由行最多只帶一個人，跟團就無所謂」、「當整團只有你會日文，妳就要警覺了」、「我跟朋友去日本，也是只有我會日文，但她們也是很認真排行程、到日本之後專心找路，完全不會因為語言不通就耍廢，你這旅伴太雷了」、「發現真的蠻多人連用谷歌都懶，只會拿手機拍照」、「遇到這種同行者，不如自己去」。