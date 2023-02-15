郵局行員及時發現與警方成功聯手阻詐，保住林女辛苦的血汗錢。(警方提供)

家庭主婦抖音網購翡翠遇詐騙，行員警方聯手守住血汗錢。（警方提供）

台中市梧棲區1名40歲的家庭主婦林姓女子，日前下午2時許，前往梧棲區大庄郵局臨櫃向行員表示，要匯款新台幣4625元，分別匯入3個郵局帳號；行員查覺其中1個帳號為異常帳戶，為求慎重趕緊向警方報案請求協助。所幸行員即時發現與警方成功聯手阻詐，保住林女辛苦的血汗錢。

郵局行員即時發現與警方成功聯手阻詐，保住林女辛苦的血汗錢。(警方提供)

警方指出，安寧所員警簡浚哲、賴韋成獲報後，立即趕到現場，經了解林女於網路抖音APP拍賣網，與賣方加LINE後，下訂購買4件翡翠價值新台幣4625元。林女起初向警方表示已收到貨，只是要匯款給賣方，當場警方與在場民眾懷疑與一般詐騙手法不同。

經警方一再詢問下，林女才改口坦承尚未收到貨物，是賣家提供3個台灣帳號要求先匯款，林女並提供手機聊天內容供警方檢視後，確認賣家為大陸人士，且已有帳號遭警示；警方向林女表示，她遭網路拍賣詐騙，林女確定遭詐騙才打消匯款念頭。

清水警分局長周俊銘表示，此次阻詐金額雖不多，仍是民眾的財產，警方非常認真的看待民眾辛苦賺來的每一分錢，不因金額少而放棄阻詐；隨著科技愈加進步，詐騙手法也日新月異、種類繁多，民眾多加閱讀警政署所發布之詐騙宣導資料，另於手機可下載警政服務APP，內有隨時更新詐騙資訊可供參考。

周俊銘表示，民眾接獲疑似詐騙資訊或是電話時，可撥打165詐騙專線諮詢，切勿照著對方指示操作匯款或轉帳，以免損失慘重、得不償失。民眾應相信警方及銀行行員，切勿聽信從未見過面的詐騙集團詐術話語，民眾務必提高警覺。