台中一名已婚的黃姓男子因工作業務關係結識陳姓女子，2人發展成不倫戀，多次前往旅館發生性行為，互傳鹹濕簡訊內容，直到黃妻發現，氣得控告陳女侵害配偶權求償撫慰金。台中地院審結，判陳女須賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，黃妻主張，於1999年間與黃姓男子結婚，黃男於2018年間透過工作業務關係認識陳姓女子，2人逐漸發展成不正當關係，甚至還會於陳女家中或賓館發生性行為，直到去年她偶然查看黃男的手機通訊軟體，目睹2人的露骨曖昧對話紀錄，才驚知這段不倫戀，認為陳女的行為明顯侵害配偶權，依法控告求償51萬元。

對此，陳女指出，黃妻未經同意就翻拍黃男與她的對話紀錄，已經侵害她的隱私權，且她也未與黃男發生性行為或有不正當的男女交往行為，2人的對話多半是不拘男女小節及禁忌話題的玩笑對話，與逾越一般男女社交行為的界線有差別。

台中地院審理時，法官勘驗黃妻提交的對話紀錄，發現黃男曾向陳女說，「嗨，滿腦袋都是你小女人的表情」、「妹妹潤滑液沒味道很清甜」、「妳的愛液味道很正常」、「糟糕我又有反應了啦」，陳女則說，「好想要」、「你知道抱抱會有很多好處」、「你的愛你老婆的，我收不到」等語。

法官指出，該對話紀錄中，不僅有噓寒問暖，更有談情說愛，還有涉及性愛的感受、挑逗、慾望等露骨情節，顯然已經逾越男女社交行為分際，足以破壞黃妻的配偶權，酌情後判陳女須賠償20萬元。可上訴。