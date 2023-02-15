高雄1名71歲的許姓駕駛今早行經時中華、新田路口時，撞上路邊6輛機車及1名女子受輕傷，不過，警方呼叫駕駛時，卻沒有反應，只好破窗將門打開，這才發現人已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。警方初步研判駕駛在車上時即昏厥，造成無法操控車輛而自撞路旁機車，但確切死因及相關肇責仍待調查釐清中。
路口監視器拍下，71歲許姓駕駛15日早上6時許，行經中華、新田路口，車輛右轉後，就緩緩往右側偏移，隨後就撞上路旁的6輛機車，另外有一名22歲高姓女子右腳輕微擦傷。
警方到場後，駕駛人卻沒下車，呼叫也沒反應，立刻破窗將門打開，但發現許姓駕駛人已無呼吸心跳，警消人員趕緊將人送往大同醫院急救，但急救約半小時仍無效，警已通知家屬，後續依規定報請檢察官相驗。
警方表示，經調閱路口監視器影像，該車沿新田路西行方向緩慢滑行，加上老翁到院後已無呼吸心跳，研判是在車上時即昏厥，造成無法操控車輛而自撞路旁機車，但死因及相關肇責警方仍調查釐清中。
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