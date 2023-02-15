畫面曝光！星雲大師荼毘顯現大量舍利子 曾說「我沒有舍利子」有深意 @ChinaTimes ​

佛光山創辦人星雲大師13日「荼毘」（火化）後，弟子在整理其靈骨時發現多顆舍利子，並拍下照片，卻被綠營側翼粉專「只是堵藍」指控，該舍利子的照片「是淘寶貨」，引發佛光山反駁回擊。對此，國民黨前立委林郁方痛批，綠營側翼這種攻擊相當惡劣，對於攻擊者，自己也「不齒其為人」。

針對「只是堵藍」的指控，佛光山昨（14）日回應，媒體應去求證，網路所傳的淘寶貨是哪一家大陸公司推出的，更點名「只是堵藍」，指媒體也應去求證其所公布的照片來源為何？且該臉書網頁的一向言論立場與背景為何？「只是堵藍」隨後將該篇指控文章刪除。

而林郁方昨在政論節目《新聞大白話》表示，星雲是大家很敬重的宗教領袖，他的離開讓大家都很難過，這時候再做沒必要的影射、批評，甚至是盜圖，都是非常惡劣的行為。

林郁方認為，星雲因是國民黨員，且希望兩岸要和平往來，不太符合綠營人士的「信仰」，他們可能會有不同的解讀，但不管怎麼樣，他的意見應該要被尊重，且死者為大。林郁方直言，自己對攻擊星雲的行為感到不忍和不齒，他覺得這暴露出了攻擊者個人的品味和人格問題，「別人會瞧不起你」。