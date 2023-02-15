目前非投資等級債市違約率僅1.65%、低於長期均值的3.57%，且目前回復率約55.3%、優於長期均值的39.9%，顯示財務基本面仍屬健全，因此2022年大舉彈升的利差與實際信用狀況的落差形成現階段較佳的投資價值與機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，從近期持續下行的通膨及偏弱的製造業數據來看，即使就業相關數據表現依舊強勁，但市場普遍認為美國升息高峰已近，提振市場對於風險承受度，預期非投資等級債券將有表現機會。同時隨著時間推移，Fed將越來越接近停止升息，雖不意味立即進入降息循環，然利率環境相對於2022年有所改善，並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回升。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，回顧過去十年科技非投資債券指數平均每月報酬多能穩步上揚，且第一季布局多有不錯的表現。目前科技非投資債券利差為424點附近、殖利率8.6%皆高於5年均值、評價深具吸引力。