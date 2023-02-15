微米級「電腦斷層造影中心」設置由台達自主研發、結合電力電子與光學影像技術的微米級電腦斷層掃瞄系統(Micro-CT)，所採用的先進掃描設備包括「DELabμCT-100」及高解析度桌上型斷層掃描儀「DELabμCT-100X」，由於運用非破壞性的電腦斷層掃描與高精細3D影像建立技術，保持標本與活體實驗動物的完整性，大幅提升造影的效率與精細度，並可廣泛應用在生科、古生物、昆蟲、地質學、材料、農業…等多元領域，除可讓研究成果更上層樓，更可協助產學研單位培育更多專業研究人員。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，DELab微米級電腦斷層掃瞄系統，採用3D成像技術，擁有多項專利認證，可在不破壞樣本的前提下，清楚重現內部顯微結構，無須耗費時間進行重複性的切片與採樣，便能以不同角度觀察到樣品內外特徵。自2020年開始，台達便已透過「CT Cafe 快閃實驗室」提供上百位師生體驗3D電腦斷層掃描與造影的效果，獲得熱烈迴響。為了回應產學研究需求，因此決定打造常設性造影中心，提供學研單位掃描服務。

台達DELab不用破壞樣本就可用多重角度觀察僅1.4公分的侏儒海馬，突破了分類學上的限制；科博館楊子睿助理研究員則運用台達設備精準量測的特性，在不損壞化石的狀態，精確得知7000萬年前棘龍牙齒化石中的牙髓腔形態與微血管分布，進以評估當時棘龍營養攝取模式與牙齒生長模式。

台達表示，DELab微米級電腦斷層掃瞄系統可360度無死角掃描樣本，提供尺寸、空間座標、密度、多孔性等幾何與結構訊息，解析度最細可達2μm，非破壞性的特色，也可用於活體掃描，以歷時性分析觀察藥物在小動物上的長期反應，因此已得到國家衛生研究所、工業技術研究院、國立海洋生物博物館、國立自然科學博物館，以及臺灣大學、清華大學、陽明交大、成功大學、中興大學、中原大學等單位產學研專家的肯定。