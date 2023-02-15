女星小甜甜與圈外老公宋先生婚變風波不斷，離婚官司也正式開打，然而近日王力宏與前妻李靚蕾再度隔空交火，對此宋先生似乎有感而發，在社群上表示與李小姐感受一樣，更怒轟小甜甜所做的一切都是為了形象人設。

宋先生今（15）日凌晨在IG限時動態中寫下「我的感受跟李小姐一模一樣，真的是不要再消費了」更表示有接到相關人士的電話，告知離婚官司進行時要注意的事項，接著疑似暗酸小甜甜未遵守，更直指對方「是為了自己的形象人設」。

宋先生轟小甜甜為了自己的形象人設不遵守1事。（圖／翻攝自宋先生IG）

然而，小甜甜在情人節當天也有在社群發文「情人節一定要跟自己最重要的人過！遠離紛紛擾擾遠離奇奇怪怪！畢竟那些都不重要，最重要的是和你最愛的人在一塊，雖然人家說人對了天天都是情人，節但我覺得略顯老派」，更表示今年的她瞬間成長看清許多事。

事實上，宋先生先前曾發文暗指小甜甜對身邊家人好友施壓，這件事也因此惹毛了健身房老闆豪哥，讓他直接點名「宋先生請你道歉」，更爆料對方並沒有找過Jeff健身，且自己只是提醒教練們自己不是當事人，不要去說他人家務事，結果竟變成「打壓」教練，接著他更透露，Jeff主動給自己看與宋先生的對話紀錄，當中提到用假故事找媒體帶風向、安排假友人受採訪的內容等，直指宋先生「根本就是假裝受害者的加害者！」不過他表示，目前不會採取司法途徑，僅希望宋先生能公開或私下道歉。