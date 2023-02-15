持天后陶晶瑩和小她5歲的李李仁結婚18年，育有一雙子女，一家四口幸福美滿。今（14）日情人節，陶晶瑩於社群上貼出多李李仁的照片，感嘆：「我的情人最近愛上別人。」此話一出嚇翻不少網友，其實他的「小三」是女兒荳荳和邊境牧羊犬「偶膩」，她也表示：「我也愛……那就睜一隻眼，閉兩隻眼～～」

曝光的照片中可見，李李仁對著狗狗又親又抱，非常疼愛自家狗狗。結婚多年的陶晶瑩認為情人節已是日常，但仍大方放閃，透露李李仁在這個節日沒忘了要送她玫瑰花，「但我更珍惜的是，他體貼地幫忙洗衣服、倒垃圾，幫忙剝玉米筍……如今最好，沒有來日方長。」

陶晶瑩的貼文一出，閃瞎一票網友，網友紛紛留言表示：「永遠的情人節！屬於你們」、「嫁對人了，幸福即是如此，真正的資優股」、「我在找墨鏡」、「你們的愛…日常得好美」。而李李仁稍早也貼出一束玫瑰花的照片，幸福表示：「一起渡過很多年的情人節！儀式感不能少！有情人的情人節快樂！沒情人的更是要快樂！祝福大家不管有沒有過節，都幸福滿滿的！」

其實，陶晶瑩以前就曾經坦承兩人已經激情不再，雖然已經是無性婚姻，不代表兩人之間感情沒了，夫妻倆依舊非常相愛，她也以過來人經驗提醒，婚後性生活的比例勢必會下降，但撇除「滾床」，夫妻倆還是有很多方法維繫感情，例如共同記憶、興趣，或積極分享日常生活等，感情依舊可以「歷久彌新」。