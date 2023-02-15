貨幣市場操盤手押注今年聯準會將至少再升息兩次，且各為25個基點，利率可能在7月升至5.28%到頂。

美股下跌與上漲股數比為1.1：1。

標普500指數有10檔成分股創新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數中有75檔創新高、76檔創新低。

美股交投仍相對清淡，各交易所成交量總計為107億股，20日均量為118億股。

2023年以來，標普500指數已上漲約8%，那斯達克指數已經強彈約14%。

本周將陸續發布一連串重要經濟數據，接下來投資人將密切關注周三揭曉的1月零售銷售數據，在經濟放援之際，尋找有關消費者支出的線索。

★主要指數

道瓊指數跌156.66點或0.46%，收34,089.27點。

標普500指數跌1.16點或0.03%，收4,136.13點。

那斯達克指數漲68.36點或0.57%，收11,960.15點。

費城半導體指數漲64.32點或2.10%，收3,121.63點。

★消息

美國勞工部公布，1月CPI年漲6.4%，創下2021年底以來最小年漲幅，但高於經濟學家預期的年漲6.2%，主要因房租與食品價格攀升所致。1月CPI月漲0.5%，較去年12月的月漲0.1%升溫。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會的升息尚未完成，但「可能接近尾聲」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，通膨正在放緩，央行有辦法減緩物價上漲，但可能需要數年時間才能達到2%通膨目標。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）與達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）的鷹派發言亦加劇投資人的焦慮。巴爾金表示，聯準會需要將是抑制通膨列為首要之務，而非美國經濟增長面臨的風險。

美元指數尾盤微升0.029%，盤中曾大跌0.73%，也曾一度上漲0.26%。

美國10年期指標公債殖利率漲2.8個基點，報3.747%。30年期債息跌1.2個基點，報3.7799%。對利率較敏感的2年期債息漲8.1個基點，報4.6154%。

美國政府宣布將再度釋出戰備儲油，周二美國期油跌1.35%，收在每桶79.06美元，布蘭特期油跌1.19%，收在每桶85.58美元。(2-1)