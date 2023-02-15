Huntington National Bank投資長John Augustine表示，今天擔心的是通膨沒有降得夠快，使聯準會必須保持鷹派立場。當債券市場感到緊張不安時就會轉化給股市，除數據外，官員們發出截然不同的訊息，也是周二股市難以找到方向的原因之一。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，我不認為這份通膨報告對聯準會有造成任何影響，我懷疑他們有認真在研究數據。這份報告是否意味著我們將至少再升息兩次？絕對是。我的猜測是總體與核心CPI年漲幅下滑，意味著3月和5月將再各升息25個基點。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師Terry Sandven表示，通膨率仍然很高，儘管似乎正在放緩。看看今天的走勢，我認為在年初以來的強彈之後，可能湧現一些獲利了結賣壓。

★類股

標普500指數11大類股，以非必需消費類股漲1.18%，表現最佳；其次為科技股漲0.44%。房地產類股跌1.04%，跌幅最大；其次為必需消費類股跌0.93%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.55%，收在7,684.09點。

★重磅股

重量級科技股方面，微軟漲0.31%，蘋果跌0.42%，亞馬遜漲0.16%，Alphabet漲0.07%，特斯拉漲7.51%，Meta漲0.03%，網飛漲0.39%。

道瓊指數方面，波音漲1.30%，漲幅領先，其次為Nike漲0.84%。 旅行家集團跌1.85%，跌幅最大，其次為可口可樂跌1.67%。

主要晶片股方面，輝達漲5.43%，超微漲3.39%，美光漲3.24%，應用材料漲1.64%，高通漲1.15%，恩智浦漲0.75%，英特爾漲0.32%，德州儀器跌0.21%。

★焦點股

台積電ADR盤後重挫5%，根據披露持股變動的13F報告，股神巴菲特旗下跨國多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第四季大砍台積電ADR持股86%。

特斯拉漲7.51%，收在209.25美元。根據官網公告，特斯拉調漲Performance版Model Y在美國的售價，並調降後輪驅動版Model 3售價，為該公司今年來第四度調整美國價格。繼去年跌掉三分之二後，今年以來特斯拉股價已經反彈漲逾60%，主要因調降在中國的售價成功提振需求、美國政府放寬電動車減稅資格，以及執行長馬斯克收購推特（Twitter）帶來的影響正在消退

波音漲1.3%，收在218.45美元，創下一年多來新高，印度航空公司（Air India）公布採購了220架波音客機，價值340億美元，以訂單價值來看創下該美國飛機製造商歷來第三大交易，以飛機數量來看創下第二大交易。

可口可樂下跌1.7%，儘管去年第四季營收以及今年全年營收獲利預測均優於市場預期。

萬豪國際集團（Marriott International Inc）漲4%，受惠於強勁的旅遊需求。該跨國飯店管理公司今年首季獲利預測優於華爾街預期。

Palantir Technologies飆漲逾2%，該美國大數據分析公司上季業績表現優於市場預期，並看好今年將成為首度實現獲利的一年。

★台股ADR

台積電ADR漲1.92%，收97.96美元，換算台股價格為591.97元。

聯電ADR漲1.56%，收8.46美元，換算台股價格為51.12元。

日月光ADR漲0.95%，收7.47美元，換算台股價格為112.85元。

中華電信ADR跌0.37%，收37.37美元，換算台股價格為112.91元。(2-2)