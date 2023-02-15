聯盟今（15）日公布三分球大賽、灌籃大賽及技術挑戰賽名單，塞爾提克塔圖（Jayson Tatum）、拓荒者利拉德（Damian Lillard）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）及馬爾卡寧（Lauri Markkanen）除了在全明星賽現身外，會先到三分球大賽調整投籃手感，而衛冕冠軍唐斯（Karl-Anthony Towns）則因傷未能參賽。

除了上述4位外，希洛（Tyler Herro）、希爾德（Buddy Hield）、凱文胡爾特（Kevin Huerter）及安芬尼西蒙斯（Anfernee Simons）也將力拚在三分球大賽拿出好表現，其中希爾德曾於2019-20年賽季奪下冠軍。有趣的是，目前聯盟三分命中率前10位的選手中，沒有任何一位參與三分球大賽，8位選手中排名最高的正是第11的希爾德，本季三分命中率來到44.9%的波普（Kentavious Caldwell-Pope）就自嘲：「也許我45%的命中率仍不足以參賽。」

「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）再度攜手哥哥T.阿提托康波（Thanasis Antetokounmpo）、小弟A.阿提托康波（Alex Antetokounmpo）參加技術挑戰賽，對抗爵士組合克拉克生（Jordan Clarkson）、沃克凱瑟勒（Walker Kessler）及塞克斯頓（Collin Sexton），班凱羅（Paolo Banchero）、賈巴里史密斯（Jabari Smith）及艾維（Jaden Ivey）的新人組合。

2020年由阿隆戈登（Aaron Gordon）、霍華德（Dwight Howard）衝高了灌籃大賽的人氣，但近幾年因大咖球星拒絕參賽而逐漸冷了下來，本屆唯一看點就是擁有逆天爆發力的麥克隆（Mac McClung），身高僅有6呎2的他在個人IG所放上的灌籃花絮，獲得了驚人的瀏覽次數，讓人非常期待麥克隆會在灌籃大賽拿出什麼新招數。而灌籃大賽裁判的星度則明顯好上幾個層級，由賈瑪克勞佛（Jamal Crawford）、萊斯利（Lisa Leslie，WNBA退役球星）、卡爾馬龍（Karl Malone）、邁納（Harold Miner）及多米尼克威爾金斯（Dominique Wilkins）所組成。

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