大陸男星黃景瑜過去主演網劇《上癮》出道，該劇集播出後瞬間爆紅，接連出演多部影視作品，由於外型高大挺拔，給外界「硬漢」形象，也成功吸引大批粉絲的喜愛。但近日他遭人爆出曾與知名畫家王雨馨結婚，最後因家暴離婚，還意外將迪麗熱巴捲入成為小三等謠言，讓網路上瞬間炸鍋。對此，黃景瑜雖第一時間跳出來澄清兩人是「和平分手」不認曾有婚姻，卻遭前妻打臉，甚至近日在直播中曬出兩人的結婚證及離婚證，讓網友們全傻眼。

黃景瑜近日因被爆出與迪麗熱巴熱戀還生子的傳聞，遭到雙方出面否認，但黃景瑜過去的情史也因此被一一挖出，網路上更流傳著他早期與畫家王雨馨的結婚證，還傳迪麗熱巴是第三者等。對此，男方始終沒有出面承認，讓許多粉絲一度懷疑女方造假，但沒多久王雨馨便跳出來替迪麗熱巴澄清，並在13日開啟抖音直播，直接公開她與黃景瑜的結婚證與離婚證。

當時，有網友要求出示支付寶帳號，因支付寶帳號上可以直接查詢結婚及離婚證明，沒想到王雨馨真的拿出手機，在直播中展示手機畫面，雖涉及個人隱私，沒有公開證件的細節，但仍清楚看到畫面中有著結婚證與離婚證，接著她也無奈表示「可以了嗎？」，讓不少網友看傻了眼，紛紛表示：「粉絲求錘得錘」、「粉絲這樣還不信？」。但部分網友還是不願相信，認為她也有可能是與其他人結婚、離婚，引起兩派人馬論戰。

王雨馨在直播中曬出結婚證、離婚證。（圖／翻攝自微博）

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