鴻名擁有「線材事業群」及「系統整合事業群」兩大事業群，1月因農曆春節假期工作天數減少將近二周，且第1季為「系統整合事業群」傳統採購淡季，致使1月合併營收為2.33億元，月減17.9%，年減33.01%。

不過，雖然1月因為作天數影響了部分銷貨動能，但在各國陸續採行節能及淨零減碳政策的趨勢下，鴻名線材事業群的車載產品、智慧家電等產品應用領域呈現穩定成長，鴻名集團也積極投入東南亞廠建設，且各國政府亦積極進行電動汽車市場拓展，提供相關優惠政策吸引供應鏈的布局，鴻名亦繼續多據點服務及多產業領域的產品應用拓展策略，因應各品牌客戶需求。

在「系統整合事業群」方面，受惠於5G、資安、雲端服務等數位轉型浪潮的帶動，不論政府部門或民間企業的數位升級需求仍見蓬勃，持續帶動資訊服務需求成長。

展望今年，鴻名表示，兩大事業群秉持在業界深耕多年累積的基礎與資源，專注核心優勢，持續展現韌性與應變能力，積極面對客戶產業環境的變動及趨勢，審慎樂觀看待2023年營收表現，將力拚全年營收獲利比去年好。