國泰A級金融債ETF(00780B)基金經理人鍾郁婕分析，市場普遍預期今年底至明年初有望降息，債市的投資價值浮現，2023年投資重點在於「股債雙存」，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，而根據歷史經驗，當殖利率曲線倒掛之後，高評級債券表現更為優異。Bloomberg資料顯示，在殖利率倒掛後進場，持有3個月、6個月、9個月、1年，投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債以及標普500指數，也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機，因此吸引「存債族」進場佈局A評級的金融債ETF，由於這類發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健，在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，A級金融債ETF可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。

至於「股債雙存」的「股」該如何挑選？國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠分析，近期外資在台股維持偏多操作，行情有望延續上揚格局，惟短線須留意漲多拉回的壓力，故可挑選「低波動、高股息」優勢的價值型標的，如國泰永續高股息ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) (00878)，以ESG做為把關，篩選品質優且具永續經營理念的企業，再加上成分股多具有相對較高的現金股利殖利率，具有吸引資金停駐避險的特性，在投資風格上，與存股族的偏好較為契合，屬於「存股型」的高股息ETF，建議可混搭國泰A級金融債ETF(00780B)，以5:5的比重配置，透過兩檔皆為季配息機制，打造每季穩健現金流。