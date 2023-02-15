防疫保單鉅額理賠引發產險業高層人事大震盪，根據金管會統計，防疫保單去年總計理賠超過2110億元，加計今年1月的220億元，整體理賠金額已超過2300億元，且2大金控共開鍘14名高管，受傷慘重。

產險一哥富邦產險高層包括董事長陳伯燿、資深副總陳維格都在今年1月退休，外傳富邦產險本波人事異動，是因為防疫險理賠造成的高額理賠的懲處名單，富邦金控則回應，這次產險主管的人事異動案，是因部分主管提出退休申請，基於公司整體發展考量及經理人培育所需之調整。

此外，國泰產今年年初爆出人事異動，包括總經理陳萬祥因「決策不周」被記大過乙次，總計多達12位高階主管調整職務，其他降職或縮小業務權限者還包括處長胡一敏、副總孫騰敏、副總翁翠柳、副總何子健、協理雷志漢等。

鏡週刊先前指出，國泰產每年貢獻母公司國泰金獲利約20億元，但去年一口氣賠光10年獲利，讓國泰金董事長蔡宏圖大動肝火，國泰金內部透露，蔡宏圖先前把從銀行體系出身的產險總經理陳萬祥叫去大罵超過2小時，質疑他沒落實風險管理。