曾紅極一時的娃娃機倒閉後，有網友發現韓式拍貼機慢慢崛起，南部一名女網友表示，過年期間北上過節，發現西門町不少韓式拍貼機，一條街多達3間，令她驚訝地說，「在南部都沒看過」，貼文曝光吸引不少網友分享全台各地的拍貼機地點，包括台北中山、台中一中、台南Focus、高雄夢時代等，但也有人擔憂韓式拍貼機崛起，風潮過後恐又掀起一波倒店潮。

原PO日前於論壇《Dacrd》指出，過年期間到台北玩，發現西門町多了很多韓式拍貼機，短短一條街就有3間，令她驚奇地說「在南部都沒有看過。」

圖文曝光，引發網友討論，「現在台中一中也很多」、「中山站也不少唷」、「不知道到時候會不會跟娃娃機一樣風潮過了又一直狂倒」、「高雄夢時代也有啊」、「台南Focus有」。也有人說很懷念以前日本的拍貼機，「好想要有人引進日系拍貼」。

韓式拍貼機近年從韓國紅到台灣，又被稱為「人生4格照」，店內提供可愛的髮箍、帽子和各種道具，甚至還有梳子、離子夾等髮妝工具，讓民眾拍照前可以整理儀容，收費介於100至350元，不僅可以拿到實體照片，還能掃描QR code拿電子檔，且不少的照片框都有韓星生日專屬框，讓粉絲留下紀念。