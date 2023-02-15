MWC期間，技嘉將展出適用於HPC高效能運算資料中心、AI技術研發以及輕量級雲端機房的伺服器系列，滿足企業和資料中心客戶更高的運算負載及更節能的IT部署標準。技嘉長年發展伺服器關鍵技術，以卓越的運算效率、數據傳輸、可擴充性及系統穩定性，累積業界領導優勢。透過豐富多元的伺服器解決方案，技嘉產品已獲國內外的頂尖學術機構、航太中心、公有雲平台、半導體產業、動畫產業等領域廣泛採用，助攻各產業加速實現創新成果。

技嘉將在MWC展出全新系列邊緣運算伺服器，以優異的運算效能、傳輸頻寬、擴充彈性搭配短機身設計，適合部署在小型電信機房，讓系統商得以開發運算負載最佳化的「邊緣資料中心（edge data center）」，以同時支援大規模聯網裝置的部署和運作。

因應各國 5G 網路建設覆蓋率急速成長，從5G通訊技術所延伸的智慧製造、自駕交通、智慧城市、IoT物聯網等產業應用，皆需要大量的邊緣資料中心即時分析、反饋、傳輸來自聯網裝置產生的巨量資料，並同步給雲端資料中心。根據市場研究機構顧能（Gartner）預估，2025年將有高達75%的資料會在傳統集中式的資料中心以外進行處理和運算，顯示邊緣運算的高速成長前景。而技嘉提供完整的邊緣運算伺服器系列，將能助攻業界加速開發並普及5G商業價值。

「淨零碳排」已是全球政府與領導企業共同的永續目標，而各國面對運算量攀升、電價飆漲、以及極端氣候影響系統穩定性等多重壓力，亟需對應解方。技嘉長年研發資料中心先進冷卻技術，今年MWC展出的「浸沒式冷卻方案」以絕佳的節能散熱成效備受矚目。該方案已獲全球半導體代工龍頭的先進資料中心採用，不僅讓機房總耗能大幅降低30%、電力使用效率（PUE）改善至1.08以下，同時讓HPC處理器效能提升10%以上，將資料中心升級為「綠色機房」，進而達成效能升級、節能省電以及ESG目標，創造永續經營新典範。