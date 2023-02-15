土耳其及敘利亞邊境在當地時間6日凌晨4點多發生規模7.8地震，截至昨(14)日情人節已逾198小時，隨著時間流逝，救出生還者的可能性越來越渺茫。不過，相當關注家鄉近況的男星吳鳳在臉書上貼出好消息，指出：「中華民國搜救總隊跟土耳其當地的救援團隊聯手救了一位18 歲的男生！」震撼人心的消息引發網友熱烈議論。

身為非政府組織的中華民國搜救總隊，昨日在臉書上宣布一則好消息表示：「震後198小時，我們與當地救援隊合作，救出一位男性生還者！」指出凌晨5點時發現受困者的身影，經過4小時的障礙排除後，終於將他救出。對此，男星吳鳳也在個人臉書上曝光這件好消息，「我是看土耳其公共電視的時候發現，大家都很興奮！」

吳鳳在臉書上透露有許多土耳其人紛紛傳訊息給他，指出：「台灣又幫忙救人了！而且還是在情人節這一天，真的是奇蹟。」字句間可見到他滿心喜悅及對台灣救援隊的驕傲。此外，更曬出多張土耳其公共電視的新聞截圖畫面，只見照片中，男子在擔架上被抬出送醫，而畫面中的救援隊更是感動將此項「奇蹟」拍下。該消息傳出後，引發網友們狂刷一片祝福。

事實上，除了不少民間的搜救隊在土耳其當地以專業知識救援民眾外，台灣也有許多善心人士紛紛出錢、出物資，希望能多少幫助當地的災民度過寒冬。對此，土耳其駐台辦事處不只多次發文曬出數張塞滿物資的倉庫畫面，更於文中以英、土、中文等三種文字大加感謝：「謝謝台灣！」