農曆新年時，許多人大魚大肉吃個不停，卻忘了要維持身材導致發胖，但先別急著減肥，《媽媽經學知識》運勢專欄指出，雙子座、射手座、摩羯座、獅子座越吃越有福氣，不但可在工作上得到良好表現，甚至可拓展人脈來累積財運，可好好把握。

▍雙子座

雙子座帶有童真氣息，發胖會更加年輕，甚至吃得越多體力越好，相對的在工作上也會更認真，將有亮眼的業績表現，若有經營副業只要保持努力的心一樣銳不可當。

▍射手座

射手座吃得越多越能打起精神，也能好好執行工作規劃，才能得到好的表現，另外他們也很喜歡交朋友，能在大吃大喝中拓展人脈來累積財運。

▍摩羯座

摩羯座近期容易不知不覺發胖，而發胖臉型會使他們變可愛，更有親和力會讓大家喜歡，可助於正財運提升，也會受到老闆器重，所以若想替自己爭取更多權益與機會，建議胖一點對運勢會有加分效果。

▍獅子座

獅子座只要越胖財運就越旺，若在職場上想和同事建立良好關係，可在發胖時跟對方互動，關係將能更上一層樓，也能得到更多合作機會藉此打開更廣的商業財路。