槍擊案在美國屢見不鮮、時有所聞，作為國家領導人，拜登表示，他已向密州民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）承諾，將「部署所有必要的聯邦執法人員」。

槍手昨天在密西根州立大學校園持槍殺害被害人，數小時後飲彈自戕。罹難者均為學生。

警方在密州首府蘭辛（Lansing）舉行的記者會上表示，43歲的凶嫌麥克瑞（Anthony Dwayne McRae）為校外人士，昨天午夜左右被人發現中彈身亡。

法新社報導，看似明顯感到震驚的州長惠特梅爾在記者會上表示，槍枝暴力議題是「美國特有的問題」。

她對媒體表示，這所大學「原本應該是從事社交活動、展現友愛情誼的場所，現在卻成了另一個遭子彈和流血事件粉碎的地方」。

拜登在連續2份白宮聲明中也提到此事。

他說：「美國有太多社區被槍枝暴力摧毀。我已採取行動對抗這在美國肆虐的問題，包括執行破紀錄的行政行動，以及通過近30年來第一道意義重大的槍枝安全法，但我們必須更有所作為。」

拜登指出，這起槍擊案「讓所有美國人都高呼『夠了』，並要求國會採取行動」。

拜登呼籲國會恢復針對突擊步槍的全國性禁令，但卻遭遇阻攔。這道禁令是在1994到2004年執行，但遭到共和黨人反對，他們堅決捍衛憲法保障的擁槍權，且自今年1月以來在聯邦眾議院握有些微多數優勢。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120215