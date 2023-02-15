繼美國擊落疑似中國大陸釋放的間諜氣球之後，位於東歐的羅馬尼亞、摩爾多瓦兩國也在昨天（14日）偵測到高空不明物體，引發外界高度關注。

綜合路透（Reuters）、天空新聞台（Sky News）報導，摩爾多瓦當局14日在北部地區發現疑似氣象氣球的「小型不明物體」，位置就在該國與烏克蘭交界處。當局表示，由於無法確認該物體的用途和飛行路線，決定暫時關閉領空。稍後在確保不會威脅公民安全後，已重新開放領空。

Balloon-Like Object Closed Down Moldova’s Airspace Next To Ukraine Todayhttps://t.co/zOt7eRkr5a — The War Zone (@thewarzonewire) February 14, 2023

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）前天（13日）指控俄羅斯密謀發動政變，推翻摩爾多瓦的親歐洲領導階層，遭到俄羅斯否認。時隔一天，摩爾多瓦上空就出現不明物體，引發諸多揣測。

與此同時，鄰國羅馬尼亞也偵測到類似氣象氣球的飛行物體，位於該國東南部領空，高度約為1萬1千公尺，當局緊急出動兩架米格-21「槍騎兵」戰機（MiG 21 LanceR）進行空中偵察。不過礙於飛行員無法以肉眼或機上雷達確認不明物體的位置，兩架戰機僅在空中停留30分鐘後，便返回基地。

截至發稿為止，目前尚未有任何進一步消息說明這兩顆「類氣象氣球」的實際用途。