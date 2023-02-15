大甲警分局統計轄區去年前十大易肇事路口，位處大甲及后里地區。（警方提供）

大甲分局長謝建國特率領分局交通業務人員，前往進行實地勘查；期望透過交通執法、宣導與工程改善三者並重，有效降低事故發生。（警方提供）

台中市警局大甲分局統計轄區2022年前十大易肇事路口，警方發現均位處大甲及后里地區；為降低車禍事件發生率，大甲分局長謝建國特率領交通業務人員進行實地勘查。警方指出，未來將提出建議與路權機關研商，期望透過交通執法、宣導與工程改善三管齊下，有效降低事故發生。

大甲警分局交通組長王貞惠說，統計去年轄區全般交通事故共發生4360件死傷3314人，最常見肇因為「未注意車前狀態」（佔24.35％）及「未依規定讓車」（佔19.97％），轄區前十大肇事路口，分別為「大甲區水源路與甲后路」、「大甲區五福街與蔣公路」、「后里區三豐路與星科路」、「后里區后神路與舊社路」、「大甲區臨江路與經國路」、「大甲區經國路與黎明路」、「大甲區鎮政路與民生路」、「大甲區黎明路與中山路」、「后里區眉山路與甲后路」及「后里區安眉路與月眉東路」等。

警方指出，透過交通事故處理系統大數據資料所繪製各路口碰撞構圖進行分析，可發現這些路口事故的發生型態，以「轉彎車未禮讓直行車」及「未注意車前狀況」（追撞類型交通事故）居多。

警方表示，本次會勘於「大甲區水源路與甲后路」提出「增設指示牌面」提醒用路人右轉提早靠右；「大甲區五福街與蔣公路」提出「設立閃光或三色交通號誌設施」及「后里區后神路與舊社路」提出「設立禁止迴轉標誌」等工程建議，期改善道路交通工程，減少車流交織，降低事故發生。

俗話說：「十次車禍九次快！還有一次是沒注意！」大甲警分局長謝建國說，警察機關除落實交通執法與宣導外，對於道路工程不完善處，也將向主管機關持續提出建議，以保障用路人安全。警方呼籲駕駛人務必養成行經路口「慢、看、停」習慣，建構一個宜居宜行安全的交通環境。