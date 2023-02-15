台中市中區知名檸檬餅老店「一福堂」，在2020年12月3日上午近11點發生火警，由於整排建築物都是木造老房子，火勢迅速向兩旁延燒，共波及8間房屋，火場鑑定店招牌電線短路才起火，第三代陳姓負責人遭到起訴，陳辯稱有多次更換電線維護，認為自己沒過失。但法院比對鑑定、目擊證人及影像，發現店內無消防設備，依失火罪判陳8月徒刑，可上訴。

位於中市中區繼光街、中山路口轉角的餅店一福堂火警，由於該區為老社區，房子都是兩層樓木造房屋，火勢一路向兩旁迅速延燒，包括一福堂餅店、滷味店、夾娃娃機店、電子材料行及卡拉ok等8戶店家。

根據消防局勘驗，經調查起火戶及訪查報案人、目擊民眾，並依據現場燃燒狀況、燒損火流跡象、目擊民眾手機拍攝畫面與所見情形等資料，研判起火戶大門口騎樓東側門柱與廣告招牌附近為起火處。研判起火原因為電源配線電氣因素（短路），引燃火災可能性較大。

陳姓負責人辯稱，電線在103年、104年店內之電線都換過，也有定期檢修，並沒有過失云云。辯護律師也辯稱，負責人於歷年來均有對相關之電源、招牌作更換及維修，且一福堂老店是陳家近百年家族之根本，當然會注意，且法律上對於電器用品及線路之更換，沒有課予使用年限之限制，而負責人更在108年已進行更換。

但法官查出，現場並無消防安全設備，陳姓負責人表示沒有設置，法院認為陳沒依照消防法規定，設置消防安全設備，才導致火災發生無法於第一時間搶救，顯見其有過失。

法官認定，陳男為「一福堂太陽餅老店」之負責人，竟疏未維護檢修、維護「一福堂太陽餅老店」之招牌周圍電源配線，導致電源配線短路，釀成火災事故，並因火勢延燒而燒燬8間建築物或物品，犯罪情節嚴重。且陳男犯罪後否認犯行，空言飾詞卸責，難認有悔意，犯後態度欠佳，依失火罪判陳8月徒刑，可上訴。