想重返國民黨、爭取被提名選總統的鴻海創辦人郭台銘近日動作連連，14日還稱自己4年前因年輕氣盛才退黨，不過國民黨台北市議員游淑慧認為，郭的舉動就猶如一個第三者，突然跑回家要分財產。

游淑慧今（15）日在廣播節目《嗆新聞》接受專訪，直言自己是一位心直口快的人，因此一直避談郭台銘的議題，就是怕會說出很多傷感情的話，質疑郭曾表達為國家做事不計任何位置或形式，但事實上卻只要總統這個位置。

「為什麼每次這種窘境都會落在國民黨的身上？」游淑慧指出，民進黨從不曾出現一位不是綠營的人，突然喊話想選總統，就導致綠營要想出一個機制幫他解套的狀況，但國民黨不論是2020或2024都出現同樣的狀況，「郭董有意，然後黨中央就要想辦法」。

游淑慧提到，若郭台銘是表達有意重回國民黨，並不計任何位置協助國民黨勝選，這樣才漂亮，但若只要求被提名就太充滿目的性，「你跟國民黨是什麼樣的感情、什麼樣的理念一起打拚？而不是說其實是要這個黨的提名而已」。

「講現實一點就是比較糧草充足。」游淑慧坦言，目前國民黨經濟環境不好，而選舉又需要錢，一定有人會覺得讓郭台銘回鍋較好，但她個人對於此狀況只覺得「怎麼想怎麼怪」。