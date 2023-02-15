2016年組成的日本女團「DEAR KISS」表現亮眼，深受粉絲喜愛，成員伊山摩穗去年12月底突然宣布畢業，讓許多粉絲好奇退團原因，沒想到伊山摩穗日前自爆內幕，去年12月前往福岡演出時，竟然遭經紀人的弟弟強迫「口對口」餵食古柯鹼，讓她嚇得趕緊退團。

據日本媒體《週刊女性》報導，「DEAR KISS」於2016年出道，當時發行的第1張迷你專輯就獲得日本公信榜Oricon第1名，人氣火紅。該團沿襲日本多數女團的畢業制，成員經歷多次變動，不過其中伊山摩穗去年12月底突然宣布畢業，目前僅有4名團員繼續進行表演活動。

伊山摩穗於今年2月在推特上自爆，去年平安夜整團一起前往福岡工作，當時自己跟另外2名成員、經紀人與經紀人的弟弟A先生一起去俱樂部玩樂，伊山摩穗就跟A先生看對眼，交換聯絡方式後對方立刻傳訊私約，最後伊山摩穗帶A先生回自己飯店的房內。

「DEAR KISS」的表演活動，受到不少粉絲支持。(影片來源/豚まん Youtube)

未料A先生此時拿出裝有古柯鹼的袋子，他先用鼻子吸了一口，還自豪「這樣一口就要3萬元日幣（約7千元新台幣）喔！」還邀請伊山摩穗一起享用，當下她斷然拒絕，不過A先生居然將古柯鹼含在嘴裡，接著親向伊山摩穗，強迫餵毒，伊山摩穗當下覺得嘴唇跟下半身麻痺，隔天她就趕快跟雙親報告此事，並決定退團。

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