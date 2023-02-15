深陷論文抄襲爭議的前新竹市長林智堅，昨（14）日晚間首度對論文「寫作瑕疵」道歉，並撤回相關學位撤銷訴願案，但其指導教授、前國安局長陳明通仍持續替他喊冤，強調林沒抄襲調查員余正煌的論文。對此，國民黨立委賴士葆狠批，陳明通真的是台大教授中臭不可聞的一顆屎。

陳明通昨在聲明中表示，余正煌所舉證的2016年1月5日論文進度中，沒有一個字出自余的手筆，而是自己為了協助余更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置之內容，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。

而賴士葆今針對此事發文則痛批，此一說法再次強化陳明通「將台大國發所在職專班學店化」的事實，賴也痛批，陳玷汙了台灣杏壇，「真的是台大教授中的一顆屎，臭不可聞！」

許多網友們也在賴士葆貼文的留言區留言，發表評論意見，他們表示「陳明通是什麼教授啊？」「一百多篇論文中有多少篇是用公版的概念寫的？當作是公筷母匙的概念就是了？」「哈哈！早早道歉就沒事，非要搞到現在不可收拾。」