國內臨床性治療門診有不少年輕、新婚男子，因為射精不順利而求助醫師診治，這些人在老婆體內磨蹭半小時、1小時，還是射不出來，過程中會讓老婆覺得不舒服，興奮感也會跟著下降，做愛的品質就不好。

其實，這些「卡彈」一 族，並不是勃起功能障礙，因為他們的陰莖硬度夠，自己DIY也能夠很順利地射出來，問題是只要是進入另一半體內，就「卡」住了。這多半是不明的心理因素造成，或是發生於自慰或手淫過度的年輕男子身上，由於習慣用手解決性事，手的靈巧度和陰道的刺激不同，以致在女性體內不易射精且經常很快消退，往往新婚時無法從正常男女性關係中獲得高潮與射精，久了會因為精神壓力造成心因性勃起功能障礙。

台北醫學大學附設醫院泌尿科主任葉劭德說明，這種情況的治療比較複雜，涉及男女雙方共同配合，除了身心科的協助，還需要特別的性諮商門診治療。醫師建議，第一階段可先由女性以手協助男性達到高潮，第二階段女性以手協助男性，在快達高潮時設法進入女性體內射精；透過漸進式的治療，經過幾次可以順利於女性體內射精的經驗，比較容易擁有正常性生活。

不過，不像國外觀念比較開放，國內的民氣，這類的性諮商治療，目前仍難以普遍被接受。

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