本土疫情持續燒，毒理學專家招名威近日也確診，他提到病毒潛伏的時候超狡猾，連他這麼觀察入微的人都很難發現，只有手腳冰冷、發寒顫抖的症狀，由於遲遲快篩不出來，讓他一度擔憂是不是被什麼東西纏上了；而他確診以後幾乎都在昏睡，出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛及畏寒等5症狀，雖然都是輕症，但還是很不舒服。

招名威在臉書上發文說，病毒在他體內潛伏的前3天，連他這麼觀察入微的人都很難察覺，上周突然出現手腳冰冷的狀況，起初以為是衣服穿太少，但症狀持續了2天後越來越糟糕，甚至還出現了發寒顫抖的症狀，就算沖10分鐘的熱水都無法緩解，但做了快篩都是陰性，讓他覺得毛骨悚然，懷疑自己是不是被什麼東西跟了。

招名威表示，確診後3天他幾乎都在昏睡，感覺有點像宿醉，頭暈暈的，發燒落在38度左右，出現頭痛、咳嗽、喉嚨痛、畏寒等症狀。後來他的爸爸也確診了，但因為爸爸是65歲以上的長者，所以可以吃輝瑞抗病毒藥物Paxlovid，因此恢復的速度完全屌打他，中午前才吃藥，老爸晚上就已經不冷也不暈。

招名威指出，他至今都不知道新冠病毒是怎麼進入他生活圈的，雖然出現的症狀都是輕症，但確診還是挺不舒服的，而且造成生活上很多困擾，因此還是建議大家平時把口罩戴好，該做的防護還是別少，保護自己也保護家人，這個最重要。