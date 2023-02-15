「尊重不同的宗教很難嗎？」一名人妻發文表示，過年回娘家時，基督教的老公載她順道去廟裡拜拜，不過老公及兒子只有入場，並沒有拿香或是雙手合十，雙方原本說好保密，這件事卻被5歲的兒子說溜嘴，引發婆家家庭革命，甚至要求夫妻倆離婚，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在「匿名公社」發文指出，過年回娘家時，老公載她及岳父岳母去媽祖廟拜拜，由於老公及婆家是虔誠的基督徒，因此夫妻倆說好要保密，沒想到5歲的兒子竟說溜嘴，「當然這件事情在婆家炸開了，原本親戚對我這個異教徒媳婦就很反感，現在就更不用說了」，就算他們夫妻倆不斷解釋老公及兒子只有進去拜拜，全程沒有拿香、沒有合十，但公婆還是不能接受。

原PO表示，自己婚前就強調過，不會改變自己的信仰，「因為這就是我從小到大的生活習慣，也是我對人生的一種態度，就算是婚姻關係，也不會太干涉彼此，這也是我跟先生一直以來的共識」，但這次卻完全觸怒婆家所有人，包含同教會的朋友們。

原PO指出，雖然他們並沒有跟公婆住，但老公還是十分依賴和愛公婆，事情發生後老公也很傷心和無助，雖然對方沒有怪罪她，「但造成這件事的起因是我，我也主動認錯希望能得到公婆原諒，可是答案只有一個，就是要我離開他兒子」。

夫妻倆非不解，「因愛結合，卻要因宗教而分開？」。原PO崩潰指出，「我一直以為尊重各個宗教是很正常的，畢竟現在已經21世紀，而我又生活在宗教自由的國家，但原來是我想的太簡單了」、「我不想離婚，也不想為了挽救婚姻而改變信仰，但現在這種情況，似乎容不得我選擇？」。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言表示「你先生是幹嘛用的？」、「世界上真是太多這樣因宗教而執著的人」、「感覺妳婆家對宗教非常執著耶，現階段我覺得還是只能持續服軟，如果妳不想離婚的話…」、「兩個不同宗教，要共組成一個家庭，勢必會造成許多的問題」。