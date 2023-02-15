富邦金旗下富邦銀「富邦Costco聯名卡」2月1日正式上市，預計8月8日起開放在Costco店內及線上購物使用。

富邦Costco聯名卡特別針對Costco通路消費提供加倍回饋，包括Costco賣場消費享2%回饋無上限、Costco線上購物3%回饋無上限，Costco自助加油也享3%回饋等，權益升級超有感；不僅如此，富邦Costco聯名卡還提供豐富多元的店外刷卡優惠，從交通、旅遊到餐飲、運動一應俱全。

為了滿足民眾春遊購物需求，北富銀本周也宣布推出三大神卡–日韓旅遊神卡J卡、網購神卡momo卡、電信神卡Open Possible卡的超優刷卡回饋，針對國人最愛的日韓旅遊，祭出日韓當地刷卡消費最高可達10%超優回饋；情人節送上貼心好禮表達心意，北富銀提供回饋最高同樣達10%，另提供豐富的刷卡優惠，讓卡友無論是購買機票、海外刷卡、網購、訂房、加油、租借共享汽機車、影音娛樂等，皆可享好康優惠。