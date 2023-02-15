受波克夏大砍持股的消息打擊，於美東時間周二晚間，台積電ADR盤後重挫5%，逆轉了在稍早一般交易時段的收漲1.92%。

根據13F報告，波克夏去年第四季砸下32億美元加碼買進2080萬股蘋果股票，持有部位達到9.156億股，占蘋果流通在外股數約5.8%，在波克夏投資組合中的占比達到近40%，仍然穩居第一。

此外，波克夏亦加碼派拉蒙全球（Paramount Global）B類股，調整幅度約為2.65%；另額外敲進8400萬美元的建材商Louisiana-Pacific股票，調整幅度居冠，達21.56%。

Louisiana-Pacific周二盤後股價漲近3%，派拉蒙B類股盤後漲2.67%。

在減碼部分，波克夏去年第三季才首度斥資41億美元買進台積電ADR，第四季就將持股部位從6000萬股大砍至830萬股，意味著股神錯失了今年以來台積電ADR上漲31.5%的獲利良機。在台積電ADR的股東中，波克夏也從排名第一的最大股東跌至第25名。

台積電ADR被砍倉的力道，僅次於美國合眾銀行（U.S. Bancorp）遭減持91.42%。

波克夏亦減持紐約梅隆銀行（The Bank of New York Mellon）59.70%，同時減持能源巨頭雪佛龍（Chevron）、零售商克羅格（Kroger）、遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard, Inc）和醫療保健公司麥卡遜（McKesson）和前身為通用汽車金融服務公司的盟友金融（Ally Financial）。

截至去年第四季底，波克夏投資組合的前五大持股依序為蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂和美國運通。