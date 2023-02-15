巴拉圭總統府伉儷來台訪問。（本報資料照片）

巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）伉儷來台訪問，，16日將前往總統府，中正一警方表示將從上午進行總統府前交通管制，呼籲民眾經過時配合疏導以維交通順暢。

中正一警方表，包括府前凱達格蘭大道、重慶南路1段及府前南、北廣場，將舉辦迎接外賓活動，管制重點包括：

一、外賓抵達活動，實施車輛管制區域及時段，自112年2月16日（周四）上午9時至中午12時止，管制區域北起衡陽路（不含）、東至公園路、南沿愛國西路、西迄博愛路等區域。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域，管制日期14日0時至2月16日12時止。 管制區域包括貴陽街1段（重慶南路1段至公園路）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方表示，為配合本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，台北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。台大醫院舊址旁常德街目前仍在施工管制，車輛僅能由公園路與常德街路口進出院區。

為減少管制區周邊道路於上班尖峰時間車流量之交通衝擊，請駕駛人務必提前改道行駛並避開交通管制區，另前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，勿違規停車，遵守各路口員警之指揮疏導，以免造成車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。