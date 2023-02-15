40歲大陸男星王凱過去以作品《瑯琊榜》走紅，外型帥氣的他，過去與王子文、蔣欣傳過緋聞，不過最後不了了之。昨(14日)西洋情人節，網上突傳出王凱秘婚，且放話的源頭還跟過去爆料胡歌秘婚疑似同一個，而新娘竟是過去韓國女團f(x)出道，近年回大陸發展的宋茜，但雙方工作室已經闢謠。

王凱2015年以《偽裝者》和《瑯琊榜》接連打出知名度，人氣超夯的他緋聞卻不多，先前和合作過《歡樂頌》的王子文傳出秘密交往，但後來女方參加《怦然再心動》，大方官宣新戀情，間接否認和王凱的八卦；而王凱的第二位緋聞女友是「華妃」蔣欣，女方後來刪了兩人互動照片，再度否認，而王凱也跟陳喬恩、王鷗傳過八卦緋聞，最後前者結婚，後者則是再度被王凱工作室否認。

網友指爆料胡歌結婚的消息來源稱王凱也結婚了。（圖／翻攝自東邪西媚微博）

至於36歲曾在韓國出道的宋茜，曾因拍攝戀愛實境秀與2PM成員Nichkhun傳假戲真做，然而男方後來認戀「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany）又分手，宋茜接著與東方神起成員沈昌珉鬧緋聞，但男方近年跟圈外人結婚成家，2012年宋茜回大陸發展，每次拍戲都有和男主角過從甚密的傳聞，令外界霧裡看花。

網友稱王凱用濾鏡示愛宋茜。（圖／翻攝自東邪西媚微博）

然而該濾鏡過去的使用者不少。（圖／翻攝自東邪西媚微博）

昨有網友爆料，指王凱拍的影片藏有宋茜的生日數字，但其實只是官方供用戶套用的濾鏡，還有人稱王凱準備結婚，另一半是低調的圈內人，直指應該是宋茜，話題上了熱搜後引來雙方工作室發聲明駁斥是子虛烏有傳聞，將依法提告，引來網友回：「終於來了！！就離譜！！！假的假的！！！」、「不造謠，不信謠，不傳謠！」、「多關注大美女的作品！拒絕造謠！」、「工作室這個速度得誇」。