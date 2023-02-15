巴菲特旗下投資公司波克夏周三公告，去年第四季重砍台積電ADR持股超過8成，使得台積電今（15日）股價重挫20元（約4%）話題引起網友們熱烈討論，尤其波克夏僅持有台積電一季，對比過去長期投資的理念有不小差異。有網友推估，可能單純是有比台積電更好的標的，才會在短期內換股操作。

波克夏在去年第三季砸下約41億美元（約新台幣1280億）大買台積電ADR股票，台積電也擠進波克夏前十大持股，沒想到第四季波克夏就幾乎要出清台積電，網友想起巴菲特名言「假如你不打算持有一檔股票10年，那連10分鐘都不要持有」好奇為何如此操作台積電股票。

文章引起PTT網友們注意，許多人開玩笑表示，「價值投資(X)短線交易(O)」、「股神變短線仔」、「人家不能看錯嗎，因為人家不是韭菜看錯不認輸啊」、「賺短線把10年份賺起來，還不賣喔」、「可能不爽被謝金河點名，要跟他對作吧。」

此外，有內行人提到，可能單純是有更好的標的才會換股操作，「輸了，只是單純換手而已吧」、「找到更好的標的不能賣嗎」、「還好啦！疫情期間老巴也一度看好航空類股，後來在低點出清，說產業模式變了」、「有更好選擇就換股而已啊。」