為提高作業效率，陽明基隆貨櫃場進行門式機汰舊換新，新式門式機榮獲美國驗船協會 (American Bureau of Shipping) 及德國萊茵 (TUV Rheinland) 雙機構認證，作業高度可達6+1層貨櫃高，寬度橫跨18排貨櫃儲區，供電可由電力管線逕達機具，減少過往須透過中繼變壓站送電導致電力輸送過程發生耗損，同時可降低每吊櫃動作平均耗能，不僅提升效能更能達成節能減碳。

另外，為提升陽明基隆貨櫃場營運效能，重新規畫整建重櫃儲區；更新後儲區首創將提領櫃車道置於儲區中間，減少門式機小車移動距離，加快提領效率，重櫃儲放位於車道左右兩側，並設計使用櫃腳墊以因應基隆多雨環境，避免貨櫃儲堆於積水區，有效降低貨載濕損風險。整建後重櫃區儲量可達2,160 TEU，並設置336個冷凍櫃插座供進出口及轉運櫃使用，有效擴大陽明海運在基隆港服務量能。

陽明基隆貨櫃場歷經1年多整建，全新竣工並即刻投入營運，除肩負起陽明海運位在台灣北部地區貨櫃儲運樞紐外，同時有助於陽明海運客戶美西航線PS4、日本航線JTC/JTS及大陸航線TCX的乾、冷櫃進出口作業。