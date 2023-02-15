星雲大師荼毘（火化）後燒出大量光滑圓潤的舍利子，但有部分人認為舍利子就是體內結石，對此胸腔外科醫師杜承哲認為，直接把舍利子當成結石，這推論成立機率不高，過於武斷，並貼出腎結石、膽結石的照片，都是不規則形狀，顏色也不一樣「明明差很多」。

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲在臉書發文，對於舍利子的說法，信者恆信，他沒有能力判斷高溫燒炙下體內礦物的變化，是不是真的能產生星雲大師舍利子的形狀和色澤，但是很多人說是「結石」，他不能接受，明明差很多。

杜承哲表示，腎結石主要分成5種，為草酸鈣結石、磷酸鈣結石、磷酸銨鎂結石、尿酸結石、胱胺酸結石，想預防結石生成，需多喝水且一天喝超過2000 c.c.，避免吃過多動物性蛋白、避免碳酸飲料等草酸過多的飲食等。

圖為腎結石，一捏就碎。(示意圖，達志提供)

膽結石則主要分成色素結石、膽固醇結石、混合型結石，預防方法為避免攝取高熱量、高油脂的食物；增加膳食纖維，減少精緻澱粉；三餐正常。

圖為膽結石。(翻攝自高雄長庚醫院網站)

圖為膽結石，分成色素結石、膽固醇結石、混合型結石。(翻攝自國軍高雄醫院院刊)

杜承哲表示，腎結石、膽結石的外貌，一看就知道差異甚大，很多結石細碎而不規則，從黃色到黑色都有，且結石結構沒有想像中堅固，遇高溫可能會被破壞掉，例如膽囊的色素結石，粉粉的，有時可以捏碎。如果高溫後形成渾圓陶瓷狀結晶體，應該還是跟火化的溫度、過程的關係最大。

佛光山開山宗長星雲大師的法體經荼毘儀式，燒出許多舍利子。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

杜承哲說，即使礦物在高溫下發生質變，只要分析星雲大師舍利子的內容，還是能證明跟哪種結石成分相關。對於舍利子的說法，相不相信是個人自由，但直接把結石當成舍利子的來源，這個推論成立機率不高，過於武斷，需要實驗證實。