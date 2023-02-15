台南歸仁圓環昨2022年6月9日凌晨近5時，53歲洪男與綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬飲酒時發生衝突，洪怒嗆「歸仁圓環輸贏」，張男未現身卻教唆吳姓小弟等3人赴約，雙方駁火35槍，洪中彈身亡、吳男左腰中槍遭丟包醫院急診室門口。案發後警方下午迅速查獲張旭彬及小弟等7嫌到案，台南地院今天宣判，吳男犯寄藏槍枝及殺人罪判13年，張犯非法持有槍械判4年6月。

警方調查，洪姓死者住歸仁、綽號「七甲財」；「瘋狗彬」張旭彬原住中西區，近日在安平租屋開茶行。洪、張兩人熟識，2022年6月9日凌晨兩人在安平飲酒，張因不滿洪教訓自家江姓小弟，雙方口角，張朝洪砸酒杯，洪怒嗆「來歸仁輸贏」。凌晨4時40分許，洪男由楊男駕車載往歸仁圓環，張男的江姓、游姓及吳姓小弟則開著白色汽車在場等候。

洪男一到場，沒下車就朝對方座車開槍，36歲吳男持長槍，悄悄走到洪男副駕駛座旁，近距離朝洪開槍，現場槍聲大作。當時歸仁分局巡邏車正好在一旁郵局簽巡邏箱，趕抵現場只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

重傷的洪男由友人載往醫院，經搶救仍不治，吳男左腰中1槍，由江男與游男開車載往成大醫院丟包急診室門口，吳當時已無意識，急救後幸運撿回一命。事後警方也逮捕涉嫌教唆的張旭彬。

吳男開庭時否認有殺人犯意，當天是對方先開槍出於防禦，僅認非法寄藏槍枝罪嫌。吳也向法官求情，表示自己以虔心向佛，家中也還有兩名未成年子女，希望法官從輕發落，讓自己能在外籌措賠償死者的和解金。張旭彬則強辯案發當時已經酒醉，並不知道吳案發前有帶槍彈，是遭警方誤導。

但法官不予採信兩人證詞，將吳男依涉犯寄藏槍枝及殺人罪判13年，張犯非法持有槍械判4年6月，另江、游兩人無罪。