高雄69歲韓姓婦人於2月12日上午11時許，騎機車因為逆向行駛而被警方攔下。警方對韓婦做酒測，酒測值已經超過法定標準值。由於她是10年內第二次酒駕，得面對9萬元新台幣的罰鍰，令她直呼：「荷包真的好痛！」

岡山分局鳳雄派出所員警員日前巡邏至燕巢區滾水路77-1號前，攔查1名逆向行駛、臉部有明顯酒容的機車騎士。在盤查過程中，韓姓婦人坦承當天上午9時許和一群室內裝潢的同事一起喝保力達，喝完後心想走偏僻的滾水路回去，應該不會遇到警察，未料還是被警察攔下。

過程中，韓婦還不斷央求警方告發逆向違規即可，不要實施酒測；但警員仍依法請韓婦配合實施酒測，經檢測後已超過法定標準值，當場開立告發單並依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

岡山分局呼籲，依據道路交通管理處罰條例新制規定，酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，如10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。警方籲請民眾不要心存僥倖，以免得不償失。

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