來自馬來西亞被封為「鐵肺歌后」的李佳薇，2010年來台參加第7屆《超級星光大道》後便打開知名度，高亢且具有爆發力的歌聲，迅速圈入一票粉絲，出道後也憑著一首《煎熬》在華語歌壇站穩腳步。而原本傳出與交往4年的圈外男友廖先生朝結婚方向邁進的她，近日卻爆出男方疑似劈腿，兩人已在去年底分手的消息，李佳薇還一度暴瘦8公斤，讓好友們相當心疼。

根據《鏡週刊》報導，現年34歲的李佳薇與交往多年的廖先生，去年6月還被拍到一同在夜間散步，感情相當甜蜜，甚至一度傳出秘婚，不過遭她否認此傳聞，豈知，李佳薇在同年7月推出新專輯《痛快》後便忙工作、跑宣傳，得經常往返大陸、台灣兩地，沒想到男方卻在此時疑似移情別戀。

根據李佳薇身邊友人透露，去年10月左右李佳薇人還在大陸工作，廖先生鏡肆無忌憚的帶著新歡到處參加朋友聚會，讓李佳薇好友們相當傻眼，卻不敢告知她此事，但男方因為太過招搖，最後還是被李佳薇得知被劈腿消息，打越洋電話質問廖先生，談完後便決定分手，廖先生也很快地在網路上公開新歡，甚至帶著她跨年，私毫不顧忌與李佳薇的舊情。不過，即使如此，李佳薇念在男方過去也曾對她很好因此決定不口出惡言，只簡單對外表示「雙方對未來沒有共識」給了男方十足的臉面。

但最令人心疼的是，李佳薇其實一直想要結婚，因此見過雙方家長，也與對方規劃過未來，並在去年砸下3000萬完於台北市買下新房，她還因此凍了17顆卵，為結婚生子做打算，如今兩人驚傳分手，經紀人僅表示「不會過問藝人私事」。

另外，李佳薇在疫情期間因商演及收入大大減少，半年賺不到10萬元，因此她在廖先生的鼓勵及陪伴下，也曾放下歌手身分跨足房仲還賣起了保養品，甚至跨界當起了YouTuber，後來她在賣房的過程中獲得很大的成就感，也如願買下新房，雖如今恢復單身，但過去的努力都沒有白費。