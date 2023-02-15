國立花蓮高中高二生林郁軒日前參加台灣國際科展，以「機器學習增強無人機飛行準確度」榮獲電腦科學與資訊工程學組三等獎及出國正選代表殊榮。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高中高二生林郁軒日前參加台灣國際科展，以「機器學習增強無人機飛行準確度」榮獲電腦科學與資訊工程學組三等獎及出國正選代表殊榮。（花蓮高中提供／羅亦晽花蓮傳真）

堪稱全台難度最高的科展競賽「台灣國際科學展覽會」甫落幕，國立花蓮高中高二生林郁軒，以「機器學習增強無人機飛行準確度」榮獲電腦科學與資訊工程學組三等獎，為該組榜眼，將與其他23件作品出國比賽，為國爭光。由於校方首次參賽便獲得佳績，捷報傳回校內讓全校師生相當振奮，感到與有榮焉。

台灣國際科學展覽會 （TISF） 睽違2年於日前恢復實體競賽，21個國家、284位學生齊聚科教館，共170件作品參賽，最後台灣有60件、國外18件作品獲獎，並選出24件作品、35位同學將分別代表台灣參加美國ISEF、義大利FAST科學博覽會、突尼西亞I-FEST2國際工程與科技節、土耳其Buca IMSEF音樂科學工程博覽會、巴西MOSTRATEC科學博覽會等國際重要青年科學競賽與國際科學展覽會。

花中今年首次報名參加台灣國際科展，由林郁軒作品「以機器學習增強無人機飛行準確度」代表參賽，研究目的為透過製作深度的學習模型，輔助無人機校正飛行中的偏差，使無人機能準確的依設定路線飛行與降落。

林郁軒的研究具獨創性與實用性，深獲評審肯定，於電腦科學與資訊工程學組拿下三等獎。花中說，該組今年一等獎從缺，二等獎1名，三等獎即為第2名，不僅獲出國正選代表，也取得推薦國內大學本科系機會，將以台大資工系為第一志願。

林郁軒的指導老師趙義雄說，郁軒自去年初開始投入研究，題目核心與方法都是他獨特的見解，實驗步驟經多次挑戰、挫折，終於開出完美的結果。

趙義雄還說，郁軒自主學習能力很強，每次討論都能在最短時間內得到他的反饋，透過相互腦力激盪，總會得到各階段性的新結果，因此才建議他挑戰國際科展，並如預期受到評審青睞獲得出國正選代表，他的努力是名符其實。

林郁軒分享研究歷程，他說，上高中後便開始摸索國中曾接觸到的機器學習原理，並好奇如何將其結合人工智慧運用，經同學提出無人機相關問題機緣，啟發了研究方向，過程中感謝師長的啟蒙、引導及鼓勵，還有家人們的支持，讓他能順利脫穎而出，為國爭光。

校長楊鵬耀期許林郁軒能在國際賽事中，開拓視野持續學習，增進自我的素養與專業能力，並強調花中將繼續在各項領域中繼續進步，發現孩子的長處後積極培育，讓他們有展現自我能力發光發亮的機會。