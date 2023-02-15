我國友邦巴拉圭總統阿布鐸應我國政府邀請，率團來臺進行為期5天的國是訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，蔡英文總統將在明（16）日上午，以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤外，並將見證兩國簽署相關合作協定，進一步深化兩國合作。

Kolas Yotaka指出，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎阿布鐸率團訪問臺灣。蔡英文將在明天會晤訪團，同日午間，也將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。

此行為阿布鐸總統第三度訪臺，訪團成員另包括：巴拉圭外交部長阿里歐拉、工商部長賈斯迪優尼等多名重要內閣官員，展現對兩國邦誼的重視。

Kolas表示，阿布鐸曾多次在國際場域為臺灣仗義執言，堅定支持臺灣的國際參與；兩國近年在婦女賦權、農漁養殖、衛生醫療、以及教育文化等領域，都有密切合作。訪團此行也將出席「拉丁美洲及加勒比海地區婦女賦權國際論壇」的相關活動，和與會的國際友人分享實務經驗。

巴拉圭是臺灣在拉丁美洲及加勒比海區域的重要盟邦，總統府期盼透過此次面對面交流，持續深化兩國友好邦誼，增進兩國人民福祉，攜手為全球疫後經濟復甦共同努力。